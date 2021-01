Parma-Lazio, D’Aversa: “Il morale dei ragazzi non è dei migliori. I miei giocatori sono come quelli della Lazio”

E’ stato presentato oggi pomeriggio il nuovo tecnico del Parma, D’Aversa. Per lui si tratta di un ritorno, dopo essere stato per 4 anni sulla panchina della squadra emiliana. Durante la sua conferenza di presentazione ha parlato, ovviamente, anche della prossima gara dei ducali contro la Lazio. Queste le sue parole: “Il morale dei ragazzi non è dei migliori dopo quattro sconfitte. La condizione fisica spesso e volentieri è una conseguenza di un aspetto mentale. Ci sono infortuni, giocatori non al 100%, è importante azzerare il tutto e ragionare sul fatto che domani affronteremo una squadra fortissima e non dobbiamo partire battuti. Andiamo in campo con il pensiero di portare a casa il risultato, ora non si pensa al bel gioco, dobbiamo portare a casa un risultato positivo. La formazione non chiedetela a me ma al dottore ma non creiamo alibi. Dobbiamo dare il 120% per fare un risultato positivo. Gervinho? Valuterò fino all’ultimo, si è allenato bene oggi. La partita è importante ma non possiamo permetterci di perdere giocatori, come successo ieri con Laurini. I miei giocatori sono come quelli della Lazio, dobbiamo essere convinti di metterli in difficoltà. L’anno scorso abbiamo fatto una delle migliori partite del campionato, dobbiamo essere positivi e volenterosi di metterli in difficoltà. Se pensiamo di prendere un pareggio non scendiamo nemmeno in campo. La Lazio è brava a fare una difesa compatta e sfruttare i suoi giocatori, io ragiono anche su una possibilità di esprimermi in verticale. Non c’è un modo giusto, si lavora per mettere i calciatori in campo al meglio. Se lo fanno la possibilità di fare punti cresce. Cosa porterò nella partita di domani? Nel calcio non esiste fortuna o sfortuna, l’anno scorso ci sono stati episodi ma non mi piace commentare perché non bisogna ragionare su ciò su cui non si può intervenire. Non abbiamo vinto perché siamo venuti meno in certe cose, dobbiamo migliorare dove possibile, non posso intervenire sugli episodi esterni. Tutti dobbiamo fare di più, in questi anni di A la Lazio ci ha sempre battuti, mi auguro non accada stavolta. Lavoriamo affinché ciò avvenga. La Lazio è cambiata, sono gli stessi giocatori ma hanno passato il turno in Champions, le difficoltà sono maggiori. La Lazio è una squadra importantissime, che giocherà col Bayern Monaco.”

