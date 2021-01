Tanti auguri (anche) a Santiago Gentiletti: l’ex Lazio compie 36 anni

Giornata di compleanni per il mondo Lazio. Oltre a quelli del club, di Cragnotti e di Leiva, oggi è il compleanno anche di un ex difensore della Lazio. Si tratta di Santiago Gentiletti, alla Lazio per due stagioni, entrambe non fortunate, dato l’impatto buono che aveva avuto con la squadra biancoceleste prima dell’infortunio all’inizio della prima stagione. Per lui un solo gol con la Lazio, contro la Sampdoria in trasferta. Un gol comunque molto importante per l’obiettivo, poi raggiunto, della squadra capitolina, ovvero la qualificazione ai preliminari di Champions League.

