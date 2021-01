Nato lo stesso giorno della Lazio, questi colori erano nel suo destino: buon compleanno, Leiva!

Roma, 9 gennaio 1900. Dourados, Mato Grosso del Sul, 9 gennaio 1987.

Una data che contraddistingue la prima squadra della Capitale e che la unisce ad uno dei giocatori più forti della storia ultracentenaria biancoceleste: spegne oggi 34 candeline Lucas Leiva, che questi colori, a quanto pare, li aveva nel suo destino.

Approdato a Roma nell’estate del 2017, venne acquistato dal Liverpool dopo 10 anni trascorsi con i Reds. Pedina fondamentale dello scacchiere di Inzaghi, il brasiliano è il punto di forza del centrocampo della Lazio: ambidestro, sa difendere ed impostare il gioco. Dotato di una grande intelligenza tattica, oltreché di immensa tecnica, è diventato senza dubbio uno dei pilastri della formazione attuale. La sua duttilità e la sua esperienza hanno fatto sì che la squadra diventasse subito dipende dalla sua presenza in campo. Infatti, dal suo esordio in Supercoppa contro la Juventus, è diventato titolare inamovibile della rosa del tecnico piacentino. Dal primo pallone giocato, ossia dal primo contrasto vinto con Cuadrado, si era capito subito di che pasta fosse fatto: della serie “rifatte l’occhi, stamo a gioca’ a pallone“. Nel suo palmarès biancoceleste vanta la vittoria della Coppa Italia nel 2018\2019 e due Supercoppe Italiane (la prima appunto nella stagione 2017\2018 e la seconda nell’annata 2019\2020).

E’ uno di quei calciatori che preferisce far parlare il campo, in pieno stile Lazio, ed uno così non poteva nascere che oggi. Con la sua visione di gioco, la sua eleganza nel rettangolo verde e fuori, il suo trascorso messo sempre a disposizione della rosa, ha conquistato tutti in poco tempo. Ad uno dei giocatori più forti che abbiano mai vestito questa maglia: buon compleanno Lucas Leiva, il predestinato nato lo stesso giorno della squadra più antica della Capitale!

