Serie A, 17ª giornata: Poker dell’Atalanta a Benevento, bene il Genoa. Vince il Milan e si conferma sempre più primo

A dare l’avvio alla 17ª giornata di Serie A Tim, la gara delle 15:00 tra Benevento e Atalanta, che ha visto i bergamaschi uscire vincitori con una travolgente risultato di 1-4. Le reti di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel hanno permesso alla squadra di Gasperini di raggiungere il successo e di salire momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 31 punti. A poco è servita la rete del momentaneo pareggio di Sau per i campani, che con la sconfitta di oggi rimangono al decimo posto con 21 punti.

A seguire la gara delle 18:00 tra Genoa e Bologna, conclusasi con il risultato di 2-0 per il Grifone. Le reti di Zajc e Destro hanno permesso alla squadra di Ballardini di raggiungere la vittoria e di uscire momentaneamente della zona retrocessione. Con i 14 punti conquistati fino ad ora infatti, il Genoa si trova al momento in diciassettesima pozione. Il Bologna di Mihajlovic invece, uscito sera alcun punto dalla trasferta di Genova, permane al dodicesimo posto a quota 17 punti.

L’ultimo incontro di questo sabato di Serie A, è quello delle 20:45 tra Milan e Torino. La squadra di Stefano Pioli si conferma sempre più prima in classifica, nonostante il ko contro la Juventus mercoledì scorso, battendo il Toro per 2-0. A segnare per i rossoneri Leao e Kessie (R), reti grazie alle quali il Milan può blindare il primo posto a quota 40 punti. Il Torino invece, allenato da Marco Giampaolo, con la sconfitta subita rimare in penultima posizione con 12 punti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: