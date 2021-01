SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Parma

Domenica alle 15:00 la Lazio affronterà il Parma. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, seppur sofferta negli ultimi minuti, la squadra di Inzaghi cercherà di portare a casa altri tre punti preziosi per la classifica. Nella giornata di domani, allo Stadio Tardini i biancocelesti scenderanno in campo contro il Parma, una squadra in crisi che negli scorsi giorni ha visto l’esonero dell’allenatore Fabio Liverani e il ritorno in panchina di Roberto D’Aversa.

IL PARMA – Il Parma è al momento terzultimo in classifica a quota 12 punti: nelle ultime sette giornate ha realizzato tre punti, frutto di tre pareggi con Benevento, Milan e Cagliari. La squadra emiliana non vince dal 29 novembre, giorno del successo esterno contro il Genoa. Inoltre, nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato non ha segnato alcun goal. Il Parma viene da una sconfitta con l’Atalanta, una prestazione che non ha solamente condannato la squadra in termini di classifica, ma ha anche sancito l’esonero di Liverani.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta, Inglese, Gervinho

All. Roberto D’Aversa

LA STELLA – Il Parma 2.0 di Roberto D’Aversa sta per iniziare la sua avventura contro una Lazio lanciata. L’idea è di mantenere la difesa a quattro e Gervinho in attacco, da poco rientrato dall’infortunio: è chiaro che l’allenatore non vorrà rischiare e che potrebbe decidere di non schierarlo tra i titolari, mantenendo alta la possibilità di vederlo in panchina e inserito a gara in corso. Per l’attaccante ivoriano, ci sarà aria di derby, visti i suoi trascorsi in giallorosso. Gervinho, ad oggi, è uno dei punti di forza della squadra emiliana: nonostante le numerose voci di mercato, che vedevano l’interessamento dell’Inter nei confronti dell’attaccante, il direttore sportivo del Parma ha fatto sapere che il giocatore non lascerà il club ducale in questa sessione di mercato.

IL PRECEDENTE – L’ultima sfida al Tardini tra le due squadre, è andata in scena il 9 febbraio scorso. La Lazio riuscì a vincere la sfida grazie al goal di Caicedo, mantenendo vivo il sogno scudetto. La Lazio ha perso solo una delle ultime 11 trasferte contro il Parma in Serie A (5 vittorie e 5 pareggi), vincendo ciascuna delle ultime tre con un punteggio complessivo di 5-1. Se la squadra di D’Aversa dovesse perdere la sfida di domani contro i biancocelesti, potrebbe eguagliare la sua serie di sconfitte contro una singola avversaria nella competizione (2005-2010, Roma).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: