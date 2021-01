SOCIAL | Castroman festeggia i 121 anni della Lazio con un’ immagine dove sovrasta Totti | FOTO

Lucas Castroman non dimentica gli anni nella capitale culminati con il gol nel derby all’ultimo minuto e festeggia, via social, i 121 anni della Lazio. L’argentino, divenuto un simbolo dei tifosi biancocelesti dopo il gol nella stracittadina del 2001 terminata in parità proprio grazie a lui, ha postato una foto di uno scontro di gioco dove sovrasta Totti accompagnata da una didascalia emblematica: “Auguri 121 anni di storia!! Orgoglioso di essere stato un pezzo di questa bellissima società!! Sempre nel mio cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Castromán (@castromanlucasm)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: