Gli auguri di Sinisa Mihajlovic per i 121 anni della Lazio

Attraverso i canali social ufficiali della Lazio, Sinisa Mihajlovic ex giocatore biancoceleste ed attuale allenatore del Bologna, ha voluto unirsi ai tanti messaggi di auguri per i 121 anni di storia della Società.

Queste le sue parole: “Volevo fare tanti ma tanti auguri alla S.S. Lazio per i suoi 121 anni, mia cara Lazio stiamo invecchiando insieme. Sono passati quasi vent’anni da quando ho giocato in questa meravigliosa Società, siamo cresciuti insieme e stiamo invecchiando insieme, ma l’importante è sentirsi giovani dentro. Tantissimi auguri per il tuo compleanno, poche Società al mondo possono vantare di avere 121 anni, magari li avessi io! Un grande abbraccio a tutti i tifosi della Lazio, vi voglio bene!“

#CXXILazio

pic.twitter.com/D5Eg0Zt9jN

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 9, 2021

