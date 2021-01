SOCIAL | Gli auguri di Tommaso Paradiso per i 121 anni della Lazio – VIDEO

Il cantante Tommaso Paradiso, non ha mai nascosto la sua immensa fede laziale, ma anzi l’ha sempre esternata pubblicamente soprattutto attraverso i suoi canali social. Non poteva mancare dunque il suo messaggio di auguri alla propria squadra del cuore per i suoi 121 anni di storia, pubblicato dal profilo Twitter ufficiale della Lazio. “Auguri Lazio mia, per i tuoi 121 anni” queste le sue parole riportate nel video che segue:

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/CXXILazio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#CXXILazio</a> <br><br> <a href=”https://t.co/lSYzVtuTo6″>pic.twitter.com/lSYzVtuTo6</a></p>— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) <a href=”https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1348017422851338243?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 9, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: