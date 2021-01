Tanti auguri alla nostra Lazio: 121 anni di storia e amore

La Lazio compie 121 anni. 121 anni di storia, di vittorie indimenticabili e di emozioni senza fine. La Lazio è gioia, come il 26 maggio 2013, ed è ansia dell’attesa, come per il secondo scudetto dove alle 18:04 del 14 maggio 2000, a più di un’ora dalla fine della partita all’Olimpico, è arrivato il triplice fischio a Perugia che ha sancito la vittoria della prima squadra della capitale. Ma la Lazio è anche sofferenza, come la stagione dei -9 in cui la squadra ha rischiato la Serie C, salvata dal gol di Fiorini contro il Vicenza, ed è passione, come in occasione dei successivi spareggi in cui i tifosi laziali andarono in massa al San Paolo di Napoli per sperare nell’ultimo treno per rimanere in Serie B. Quando si parla di Lazio non si può non ricadere sulla storia e su quanta sia stata importante a livello di influenze di massa.

121 anni fa

Era il 9 Gennaio 1900 quando in Piazza della Libertà l’atleta podista, e sottoufficiale dei bersaglieri, Luigi Bigiarelli a capo di un gruppo di ragazzi, fondò la Società Podistica Lazio, rinominata 26 anni dopo Società Sportiva Lazio. I colori scelti furono quelli della patria delle olimpiadi, la Grecia, e l’aquila imperiale come simbolo, la stessa che indica i sovrani di Roma.

Oggi, 9 Gennaio 2021

Sono passati 121 anni dalla fondazione della prima squadra della capitale, la nostra Lazio, e moltissime storie da raccontare: storie belle, uniche, eterne… ma non devono essere le ultime. Bisogna continuare a sostenerla, ad esserci ed esultare nelle grandi vittorie ed a soffrire e riunirci nelle difficoltà. Domani, 10 Gennaio, sul calendario è presente una partita molto importante non tanto a livello di decisività quanto per il fatto che è la partita che precede il derby, il primo di questa stagione, ed è importante il prima possibile dare una continuità alla vittoria casalinga contro la Fiorentina. Inoltre tra poco più di un mese ci saranno due partite molto importanti che potranno dire molto sulla stagione biancoceleste: le partite di andata e ritorno contro il Bayern Monaco valevoli per gli ottavi di Champions League. Il sogno continua.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: