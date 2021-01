CdS | Lazio nel cuore: 100 volte Leiva

La Lazio si prepara a scendere in campo per la sfida del Tardini contro il Parma, in programma alle ore 15,00. Dopo il traguardo delle presenze in maglia biancoceleste raggiunto scorsa settimana da Radu, come riporta il Corriere dello Sport, oggi tocca a Leiva festeggiare un altro obiettivo: il brasiliano disputa la sua 100esima gara in Serie A; un altro grande amore quindi dopo il Liverpool. Dal 2012-2013 a oggi, altri tre calciatori sono riusciti ad arrivare in tripla cifra per presenze sia nel campionato italiano che in Premier League. Il centrocampista si aggiunge a Kolarov, Pogba e Roberto Pereyra. Il biancoceleste ha raggiunto questo record giocando con due sole squadre: appunto la Lazio ed il Liverpool.

