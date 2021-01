FORMELLO | Dopo la vittoria a Parma, domani la ripresa degli allenamenti in vista del derby

Vittoria importante contro il Parma, che da continuità dopo i tre punti di mercoledì contro la Fiorentina. Venerdì però, la squadra di Inzaghi, è attesa da un match importantissimo: il derby. In vista della stracittadina in programma alle ore 20:45, la Lazio, come riporta il sito ufficiale della società, già da domani riprenderà a lavorare al Centro Sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida contro la Roma. La seduta mattutina è in programma alle ore 11:00.

