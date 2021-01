Il Messaggero | Lazio, a Parma serve uno scatto per l’Europa

La carica dei 121 anni e la benedizione di Papa Francesco per Immobile e compagni. Al Tardini servono altri tre punti sacrosanti. Servono per risalire in classifica ai piani alti, lo sa bene Inzaghi: “Speriamo di farci questo regalo dopo gli auguri. E’ una settimana importante. Contro la Fiorentina siamo stati meno belli, ma bravi. Adesso arriva la classica partita trappola contro una squadra che ha ottimi giocatori. Guai a cascarci“. Anche perchè la Lazio questa giornata potrebbe approfittare pure degli scontri diretti fra Roma e Inter e Juve e Sassuolo, presentandosi in tutt’altro modo venerdì 15 al derby. Il Messaggero

