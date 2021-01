Il Tempo | Lazio, serve il bis per risalire

La Lazio alle 15.00 sfiderà il Parma al Tardini. Come riporta Il Tempo, servirebbe un regalo per onorare al meglio il compleanno di ieri, che ha visto la squadra biancoceleste festeggiare i 121 anni di storia. Dopo un avvio pieno di inciampi, la banda Inzaghi è oggi alla ricerca di un successo che possa rilanciarla in campionato: mercoledì la vittoria sofferta in casa contro al Fiorentina, oggi urge fare bene per presentarsi nel migliore dei modi al derby del prossimo venerdì.

