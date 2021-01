Il Tempo | Mercato Lazio,in pole c’è l’esterno Kamenovic

In casa Lazio c’è la fascia sinistra da sistemare, ma anche il recupero di Lulic da valutare. Come riporta Il Tempo, se dovesse esserci mercato, riguarderebbe appunto la fascia sinistra e su questo fronte arrivano conferme circa l’interesse dei biancocelesti per Dimitrije Kamenovic, classe 2000 di proprietà del Cukaricki. Il vantaggio principale è l’età, visto che essendo un under 22 non occuperebbe posti in lista per la Serie A. Il suo agente è Kezman, lo stesso di Milinkovic e Marusic, con cui la società capitolina ha buoni rapporti. La richiesta del club serbo si aggira intorno ai 2,5 milioni, ma Lotito vorrebbe rimanere sotto i 2. Tutto comunque dipenderà dalle condizioni del capitano: se dovesse dare garanzie Lulic, Kamenov potrebbe arrivare a giugno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: