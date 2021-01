IL VERTICE IN CORSO | Nuovo Dpcm, vietato l’asporto dai bar dopo le 18 e stop allo spostamento tra regioni

Divieto di spostamento tra le Regioni gialle, proroga dello stato di emergenza, fascia bianca, entrata automatica in fascia rossa, vietato l’asporto dai bar dopo le 18 a partire dal 16 gennaio: sono le proposte emerse nella riunione con i capidelegazione della maggioranza convocata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 17 . L’incontro è servito a mettere a punto il nuovo Dpcm che deve essere discusso lunedì 11 gennaio con i presidenti delle Regioni e in vista della relazione che sarà illustrata il 13 gennaio in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza.