Parma-Lazio, Milinkovic nel pre partita: “Sappiamo il nostro obiettivo: dobbiamo vincere, così saremo pronti per il derby”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Radio, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato in vista della partita contro il Parma. Le sue parole:

“Oggi sarà importante vincere. Abbiamo vinto contro la Fiorentina. Oggi sappiamo il nostro obiettivo e ora dobbiamo vincere, così saremo pronti per il derby che sta arrivando. Credo che sia più sulla concentrazione che dobbiamo migliorare, per non prendere tutti questi goal che abbiamo preso nel secondo tempo: cercare continuità, abbiamo perso già tanti punti fino ad ora. Al Parma è tornato il loro ex allenatore, quindi avranno una motivazione in più ma il nostro obiettivo è vincere e faremo tutto il possibile”.

