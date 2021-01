MOVIOLA | Pairetto dirige bene una gara tranquilla

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio, che batte il Parma al Tardini per 0-2, grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo: a dirigere la gara è stato Luca Pairetto. Una gara nel complesso tranquilla, nonostante i cinque cartellini gialli tirati fuori dall’arbitro di Torino: quattro per il Parma, uno per la Lazio. Nessun episodio clamoroso da segnalare in questi 90′ minuti.

Nel primo tempo c’è poco da registrare dal punto di vista arbitrale. Al minuto 26′ occasione importante per il Parma con Cornelius, che stacca di testa e trova una grande parata di Reina: al momento del tiro c’è una leggera spinta di Cornelius che non viene ravvisata da Pairetto. Il secondo tempo continua sulla scia del primo, con una direzione che procede senza problemi. Al minuto 57′, in occasione di un calcio d’angolo in favore del Parma, il pallone tocca il braccio di Leiva dopo essere sbattuto a terra precedentemente: episodio non punibile, che non ha portato all’intervento del VAR. Al minuto 62′ sbracciata di Hernani sul volto di Ciro Immobile, giustamente punito con il cartellino giallo.

