Napoli, Gattuso nel post partita: “Giocare a Napoli è difficile, è ai livelli di Roma, ci sono troppe radio e siti”

Grazie a un gol di Bakayoko, il Napoli ha ottenuto i tre punti nel finale di partita contro l’Udinese, vincendo la gara per 1-2. Nel post partita della gara, Gennaro Gattuso ha avuto qualcosa da dire riguardo l’ambiente che circonda la sua squadra, paragonandolo a quello romano. Ecco le sue parole: “Dispiace per Rrahmani, è un grande professionista ma l’allenatore deve fare delle scelte. Avrà ancora chance, ma oggi ho preferito toglierlo all’intervallo. I giovani di oggi devono imparare a smanettare meno, oggi si va troppo sul telefonino. Giocare a Napoli è già difficile, è ai livelli di Roma, ci sono troppe radio, tanti siti: se le energie le mettiamo sul campo invece di leggere le tante stron… che si dicono in giro possiamo ancora migliorare. La piazza non è facile e bisogna stare sul pezzo, lavorare e dopo faremo i conti”. Lo riporta calciomercato.it.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: