PAGELLE – Immobile perdona, Caicedo no. Bene gli esterni, finalmente un assist da Lazzari

Reina 6,5 – Vola per togliere dalla porta il colpo di testa a botta sicura di Cornelius, una parata più scenica che difficile ma comunque importante. Per il resto blocca senza affanni qualche conclusione dalla distanza dei ducali.

Luiz Felipe 6,5 – Gioca con lo spauracchio del cambio se dovesse prendere un giallo, la sua missione è completata riuscendo a portare a termine tutti i novanta minuti. Quando non si lascia prendere dalla foga dimostra di essere un difensore che questa squadra può essere prezioso.

Acerbi 6 – Gioca tenendosi costantemente l’inguine destro e questo fa scattare un campanello di allarme in vista el derby. Si divora il vantaggio a porta completamente spalancata ad inizio ripresa.

Radu 6 – Tiene la posizione senza mai soffrire le iniziative dei gialloblù. Prova qualche spiovente in area avversaria ma senza troppa precisione.

Lazzari 6,5 – E finalmente arrivò un suo assist, dopo aver gettato al vento una miriade di cross nel primo tempo azzecca il passaggio giusto per il piattone di Luis Alberto che mette in discesa la partita. Una giocata da cui ripartire in una stagione fin qui negativa.

Dall’84’ Patric SV

Milinkovic 6,5 – La sua giocata per il raddoppio vale il prezzo del biglietto che nessuno ha potuto acquistare purtroppo. Come il compagno di reparto si accende a tratti, ma il suo apporto fisico non manca mai.

Lucas Leiva 6 – La squadra è lunghissima fin dalle battute iniziali, il brasiliano fatica ad accorciarla ed è costretto agli straordinari per tappare le falle dei compagni. Nella ripresa la Lazio è ordinata e torna il solito giocatore granitico.

Dal 70′ Cataldi 6 –

Luis Alberto 6,5 – Le azioni principali partono dai suoi piedi ma mai come oggi è sottotono accendendosi troppo saltuariamente. Poi trova la rete che sblocca la partita e diventa l’uomo decisivo, sfiora la doppietta.

Dal 65′ Akpa Akpro 6 – Un giallo procurato e uno preso in pochi istanti dal suo ingresso. Tanto dinamismo e qualche buona giocata.

Marusic 6,5 – E’ l’esterno che sta meglio e lo dimostra ancora una volta. Fino al novantesimo spinge e copre, nessuna giocata superlativa ma nemmeno una sbagliata.

Dall’84’ Djavan Anderson SV

Caicedo 7,5 – Migliore in campo per distacco dimostrando ancora una volta la sua importanza in questa squadra. E’ l’unico che prova a impensierire Sepe nel primo tempo con un colpo di testa e una serie di tiri ribattutti. Trova il raddoppio col gol più facile della sua carriera biancoceleste.

Dal 70′ Pereira 6,5 – Ha tanta voglia di mettersi in mostra, stavolta gli vengono concessi più dei soliti dieci minuti. Prova più volte la conclusione e tenta lo scambio con i compagni per imbeccare Immobile. Uno spezzone per convincere Inzaghi a concedergli più spazio.

Immobile 6 – Una giornata di riposo se la sono presa tutti nella storia, capita pure a Ciro anche se come un indemoniato ha tentato di trovare la porta. Meno lucido del solito ma a lui si perdona tutto.

All. Inzaghi 6,5 – Seconda vittoria consecutiva e porta inviolata è la ricetta migliore per arrivare al derby. Il gol di Luis Alberto sblocca una brutta gara, da quel momento in poi la Lazio torna quella bellissima creatura che ricordavamo.

