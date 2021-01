Parma-Lazio, D’Aversa : “Per sessanta minuti abbiamo tenuto testa ai biancocelesti. Commessi errori di gioventù”

Al termine di Parma-Lazio, ai microfoni di SkySport, ha parlato il tecnico dei ducali Roberto D’aversa: “Considerando ciò che è successi in questi giorni con vari infortuni accaduti, devo fare complimenti ai ragazzi perchè per sessanta minuti hanno tenuto testa a una squadra come la Lazio. Il peccato è aver subito un gol per malizia in un momento in cui eravamo in dieci e dovevamo gestire meglio la situazione. Abbiamo commesso degli errori di gioventù come il primo gol che non si può concedere in quella maniera. Nel momento in cui vai sotto contro una squadra come i biancocelesti è difficile recuperare il risultato. Nei primi sessanta minuti abbiamo anche creato delle situazioni pericolose come la chance di Cornelius. Rinforzi? Il presidente e il direttore sportivo sanno di cosa ha bisogno la società. Io cerco di migliorare la situazione e lavorare sui ragazzi. Devo pensare al campo, la società sa dove deve intervenire. Gervinho è un giocatore importante, le sue qualità sono le stesse. Nei due anni di Serie A è cambiato il modo di interpretare le gare perchè è aumentata la qualità. La Lazio oggi ha vinto la gara per la qualità dei singoli, Lazzari è velocissimo e in nell’occasione del primo gol abbiamo fatto un errore di gioventù. Bisogna ragionare Oggi i ragazzi nuovi hanno cercato di applicarsi, bisogna migliorare. Mercato? Per far crescere i giovani serve una solidità di fianco. Chiedere tanto ai giovani può metterli in difficoltà, il campionato italiano è complicato, per far crescere i giovani e dargli tempo servono giocatori con più esperienza. L’arrivo solo di D’Aversa non porta al raggiungimento dell’obiettivo”.

