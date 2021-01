Parma-Lazio, Inzaghi : “Vittoria che dà fiducia, la squadra non vuole mollare. Caicedo vogliamo che rimanga”

Al termine del match Parma-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi: “Sicuramente abbiamo approcciato bene il match e meritato la vittoria. Abbiamo rischiato in un’occasione, ma la squadra ha giocato bene, forse dovevamo sbloccarla prima. È un risultato che dà fiducia e autostima. Caicedo? Penso che abbia sempre avuto un ruolo importantissimo con noi, è un giocatore importante che si fa voler bene da tuti e che ora sta finalizzando. Siamo contenti di lui e vogliamo che rimanga con noi. Abbiamo avuto un girone di Champions non semplice con le vicissitudini Covid e sapevamo che qualche punto lo abbiamo lasciato per strada. Queste ultime due partite abbiamo vinto e nelle due precedenti dove non abbiamo raccolto meritavamo di più. Le altre corrono, ma sapevamo che con la Champions avremmo perso qualcosa. La squadra testimonia che non vuole mollare. Luis Alberto che ti ha detto dopo il gol? Viene da tre partite in una settimana giocate ad alto livello come mercoledì con la Fiorentina e oggi sapevo che e gliel’ avevo detto che lo avrei un po’ risparmiato. Mercato? Fortunatamente abbiamo un direttore bravissimo e il mio augurio è solo quello di poter giocare al completo. Oggi avevamo a casa Correa, Fares e Lulic che sono tre giocatori importanti per noi”.

Il tecnico piacentino è poi intervenuto in conferenza stampa: “Queste due vittorie ci danno autostima e fiducia per il derby di venerdì. Mercato? Penso che abbiamo un continuo colloquio con il direttore che è molto bravo nel suo lavoro. Il mio auspicio è quello di avere la rosa che mi ha portato a fare grandi cose in quattro anni. Oggi a Roma avevamo Strakosha, Correa, Fares e Lulic. Mi basterebbe avere questi quattro. Caicedo? Sta facendo bene da quattro anni con noi, è un valore aggiunto che si fa ben volere da tutti”.

Per concludere, mister Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “Era una partita trappola. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo approcciato bene. Nel secondo tempo potevamo essere più cattivi, però abbiamo avuto il piglio giusto sbloccando la partita e poi abbiamo rischiato poco e nulla.

Noi volevamo fare una partita importante per far seguito alla Fiorentina. Una vittoria che ci da autostima e fiducia per il futuro. Derby? Sappiamo cosa rappresenta per i nostri tifosi, per noi, per tutti. E’ una partita a sè all’interno del campionato.

Oggi avremmo potuto fare altri gol. Al derby ci arriviamo con autostima, e troveremo una squadra in fiducia che ora ci sta sopra in campionato”.

