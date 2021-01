Parma-Lazio, le formazioni ufficiali

Parma–Lazio oggi alle ore 15 al Tardini. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, scenderà in campo contro la la squadra emiliana di Roberto D’Aversa, richiamato in panchina dopo il recente esonero di Liverani. Tre punti fondamentali sia per la Lazio per ambire alla zona Champions, sia per il Parma che attualmente occupa gli ultimi posti della classifica. Una gara con aspirazioni diverse, ma parimenti importanti, quella che oggi andrà in scena oggi al Tardini. Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3) Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Valenti; Hernari, Brugman, Sohm; Kurtic, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

