Parma-Lazio, Leiva: “Abbiamo meritato di vincere. Derby? Non ci sono favoriti, noi ci arriviamo con fiducia”

Dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina di mercoledì, arriva la seconda consecutiva, questa volta in casa del Parma. Partita particolare per Lucas Leiva, il giorno dopo il suo compleanno, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Lazio in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono felice perché ieri è stato il mio compleanno ed anche della Lazio, e oggi abbiamo vinto questa partita. Abbiamo meritato di vincere.

Ieri sono stato molto contento di ricevere tanti auguri. Il giorno del compleanno è il giorno che sentiamo più speciale. Ne ho ricevuti tanti, anche da persone che non conosco. Vorrei rispondere a tutti ma non è stato possibile. Grazie a tutti, è stato un weekend al massimo.

Mia moglie mi ha organizzato una piccola cena per noi. In questo momento purtroppo non possiamo vederci con famiglia, genitori ed amici per festeggiare.

Il primo tempo abbiamo avuto occasioni per fare uno/due gol. Anche il Parma ha avuto alcune ripartenze che ci aspettavamo. Dobbiamo sfruttare di più le occasioni, se chiudiamo prima la partita diventa più facile. Dobbiamo crescere su quello ma è stato importante anche non aver preso gol, perché dobbiamo migliorare a livello difensivo.

Parma prossimo avversario in Coppa Italia? Loro in campionato sono dietro in classifica. La Coppa Italia sarà un’altra competizione e giocheranno per far bene. Anche noi però ci teniamo tanto, ma oggi è stata un’occasione per studiarli bene e prepararci per la Coppa Italia.

Derby? Dopo due vittorie arriviamo con tanta fiducia. Non sarà facile, la Roma sta giocando bene in questo momento. In un derby non ci sono favoriti, ci dobbiamo preparare bene e speriamo di portare a casa altri tre punti, importanti per noi e per la classifica”.

