Parma-Lazio, si interrompe la striscia di reti dei biancocelesti nel primo tempo

La Lazio espugna il Tardini di Parma e guarda con rinnovata fiducia al derby di venerdì contro la Roma. Contro i ducali i biancocelesti sono tornati a mettere in mostra grandi giocate, interrompendo però la striscia di partite consecutive nei quali sono andati a segno nei primi quarantacinque minuti. I ragazzi di Inzaghi, infatti, con lo zero a zero all’intervallo di oggi, si sono fermati a sei gare, dovendosi accontentare della seconda migliore striscia in Europa dietro al Bayern Leverkusen. Lo riporta il profilo Twitter di LazioPage

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: