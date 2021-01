Serie A, tra Roma e Inter all’Olimpico finisce in parità

Termina per 2-2 il risultato tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico. Passa in vantaggio la squadra di casa nel primo tempo con il gol di Pellegrini al 17′. Nel secondo tempo la ribaltano i nerazzurri, prima con la rete di Skriniar su un calcio d’angolo di Brozovic al 56′ e poi con il gran sinistro di Hakimi al 63′ che trafigge Pau Lopez. La riacciuffa all’86’ Mancini su assist di Villar sugli sviluppi di un corner che riporta il tutto in parità. La squadra di Conte si trova ora con 37 punti a -3 dalla capolista Milan, mentre la Roma con 34 punti è al terzo posto.

