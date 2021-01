Serie C, Casertana-Catania a rischio rinvio: rubate maglie e scarpini dei calciatori

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la partita di Serie C in programma oggi alle 12.30 allo stadio Pinto, tra Casertana e Catania, rischia di saltare dopo il furto nel magazzino della squadra di casa che ha chiesto il rinvio del match. In nottata, infatti, ignoti hanno forzato la porta del magazzino che si trova proprio all’interno della struttura sportiva, rubando maglie e scarpe a quasi tutti i giocatori della squadra di casa.