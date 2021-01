SOCIAL | Correa si prepara per il ritorno in campo – FOTO

Da Milan–Lazio Joaquin Correa non è più tornato in campo. Assente anche oggi al Tardini, l’argentino procede sulla via del recupero, per provare ad esserci per il Derby con la Roma venerdì prossimo. Poco fa, il fantasista argentino ha aggiunto una foto sul suo profilo Instagram, dove è ritratto in una piscina. Ecco le sue parole: “Un giorno in meno per il ritorno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

