SOCIAL | I giocatori biancocelesti festeggiano dopo i tre punti contro il Parma | FOTO

Seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti contro la Fiorentina per la Lazio. 0-2 al Parma, ed ora testa subito alla sfida importantissima di venerdì sera, nel derby contro la Roma. Intanto, dopo la vittoria di oggi, i giocatori biancocelesti hanno esultato, non solo in campo, ma anche sui social. Il primo a postare via Instagram è stato Andreas Pereira che già guarda al derby: “Grande vittoria … Ma ora è il momento di concentrarsi al 100% su venerdì!”. Poco dopo, a lanciare la carica è Milinkovic-Savic con un messaggio denso di motivazioni: “Io sono il Sergente e amo vincere. Questo è quello che la Mia Lazio deve fare!”, seguito poco da un Djavan Anderson che, dopo molto tempo, ha ritrovato il campo: “Bravi ragazzi! Avanti cosi!”.

Subito dopo sono arrivati anche i post di Pepe Reina, tornato titolare dopo la panchina nella sfida contro la Fiorentina, e di Luiz Felipe su Instagram: lo spagnolo, alle due immagini postate della partita di oggi, ha aggiunto: “Più tre importanti!! Testa a venerdì!! Insieme!!”, mentre il brasiliano ha commentato: “Contentissimo della seconda vittoria consecutiva. Ora non dobbiamo mollare! Forza Lazio!”.

Il bomber biancoceleste, Ciro Immobile, ed il difensore Francesco Acerbi, hanno festeggiato sui social subito dopo i loro compagni di squadra: “Grande prestazione. Lavoro di squadra. Regalo per i 121 anni”, il messaggio del numero 17 su Instagram. Mentre Acerbi esulta su Twitter: “Ritorno alla vittoria in trasferta e altri punti importanti in classifica! Daje Lazio!”.

