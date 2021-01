SOCIAL | La Lazio e Lucas Leiva festeggiano le cento presenze del brasiliano in Serie A | FOTO

Non terminano le gioie in casa Lucas Leiva. Il brasiliano, dopo aver festeggiato il suo compleanno ieri e aver strappato i tre punti al Tardini, ha festeggiato oggi la presenza numero 100 in Serie A con l’aquila sul petto con la società biancoceleste che, attraverso i propri profili social, gli ha voluto fare i complimenti.

Non solo: poco dopo, lo stesso Lucas Leiva, ha voluto festeggiare questo suo importante traguardo attraverso un post sul proprio profilo Instagram. La foto postata che lo ritrae sul campo del Parma questo pomeriggio, è accompagnata dalla frase che recita: “Sono molto contento di aver raggiunto le 100 presenze in Serie A con la Lazio festeggiando questo traguardo con una vittoria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: