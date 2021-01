Strakosha, il comunicato della Lazio sulle sue condizioni fisiche

Tenuto fuori dalla lista dei convocati da parte di Simone Inzaghi per la partita contro il Parma, in programma alle ore 15:00 di oggi, la Lazio ha pubblicato un comunicato sulle condizioni fisiche del portiere biancoceleste: “Si comunica che il calciatore Thomas Strakosha nell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva“.