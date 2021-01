Fabio Capello sul derby: “Lazio viva, ma mancano giocatori importanti. La Roma è più pronta”

Con la sfida tra Spezia e Sampdoria di questa sera, si chiuderà la 17° giornata di Serie A. Ad aprire la 18° ci sarà subito un big match: il derby di Roma, Lazio-Roma. In una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Radio Uno, ha parlato delle sfide che si sono giocate tra sabato e domenica Fabio Capello. Da ex allenatore giallorosso, non poteva mancare una domanda sul pareggio della Roma contro l’Inter per 2-2, e della prossima sfida contro la Lazio. Queste le sue parole: “Mi piace molto come gioca, lo dico da tempo. Ieri mi è piaciuta tantissimo, ha regalato 20/25 minuti, come anche l’Inter. Se i giallorossi giocano come nel finale potranno fare bene fino alla fine del campionato. Il derby? La Lazio è viva ma gli mancano giocatori importanti e questo fa la differenza. La Roma è più pronta”.

