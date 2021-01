FORMELLO| Seduta di scarico in vista del derby di venerdì: Lulic e Correa puntano il derby, assente Strakosha

All’indomani della vittoria contro il Parma, vinta grazie ai gol di Luis Alberto e Caicedo, la squadra si è ritrovata a Formello con un solo pensiero nella testa: il derby. La sfida tra de due squadre di Roma andrà in scena venerdì alle 20:45.

Tra le note positive ci dono da segnalare Correa e Lulic. Il primo sta facendo di tutto per tornare a disposizione proprio per il derby capitolino: per lui riscaldamento e primi esercitazione con la squadra, per poi staccarsi e fare differenziato con pallone da solo. Il secondo, invece, ha fatto allenamento completo ed ha anche segnato alla partitella finale.

I titolari della partita di ieri hanno fatto scarico, mentre Strakosha era assente.

