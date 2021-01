Genoa, disavventura per Marchetti: distrutta la sua Ferrari

Come riportato da ansa.it, Federico Marchetti aveva deciso di far lavare la sua Ferrari durante la seduta dell’allenamento. Una disavventura per il portiere del Genoa: il dipendente dell’autolavaggio, a cui era stata affidata la macchina, al momento della riconsegna non ha considerato la potenza di quest’ultima e si è schiantato contro alcune auto in sosta, distruggendo la parte anteriore del mezzo.

