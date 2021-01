Governo, pronto il nuovo Dpcm del 16 gennaio: spostamenti, ospiti e weekend, ecco cosa cambierà

Come riportato dal Corriere della Sera, ha avuto luogo nella giornata di oggi la riunione tra il Governo e le Regioni, in cui è stato definito il nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio. Il provvedimento che si appresta a rendere valido nei prossimi giorni, risulta essere pressoché uguale a quello diramato durante le feste, salvo alcune modifiche, con la divisione in colori a differenziare le varie zone del paese.

Per quanto riguarda gli ospiti in casa, rimarrà consentita la visita a parenti o amici a due soli ospiti e minori di 14 anni (all’interno della propria Regione e con uno spostamento al giorno). Il resto delle restrizioni dipenderanno dalla fascia appartenete ad ogni singola Regione. In zona arancione, viene confermato il divieto di asporto di cibi e bevante da parte dei bar dopo le 18, anche se ad ora la decisione del governo è quella di non rendere tutta Italia arancione, ma per l’appunto solo alcune aree. In tal senso, il ministro Speranza ha specificato che la volontà al momento è di “facilitare ancora l’ingresso in arancione provando a lavorare sull’indice di rischio e non su RT. In questa fase di recrudescenza qualora si sia in rischio alto (valutato in base ai 21 parametri) si potrebbe andare automaticamente in arancione. Quadro epidemiologico molto complesso”.

Il resto dei provvedimenti saranno una conferma di quelli oggi in vigore, vale a dire mantenimento del coprifuoco e chiusura di palestre e piscine. Come sottolinea Speranza, il 13 gennaio verranno illustrati in parlamento due provvedimenti; un decreto legge e un Dpcm classico, con anche il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio.

