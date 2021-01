Il Messaggero | Caicedo l’uomo in più di questa Lazio. Per Inzaghi è incedibile

Più sembra lontano, più resta saldamente al suo posto. Più viene messo in dubbio, più segna. Con il gol realizzato al Tardini, Felipe Caicedo è arrivato a 6 dopo 17 giornate. Non ci era mai riuscito da quando veste biancoceleste. Un gol ogni 109′, praticamente uno a partita: niente male per un dodicesimo. Lotito è pronto a valutare proposte attorno agli 8/10 milioni di euro, ma per Tare ed Inzaghi è incedibile. Lui, nonostante in estate avesse deciso di andare via, vuole restare. Dovesse partire i soldi sarebbero investiti per un difensore.

Il Mesaggero

