Tra le note positive della vittoria di ieri per 2-0 contro il Parma va messo anche il gruppo. Si sono rivisti sprazzi di quella squadra capace di chiudere le partite e poi gestire le forze. In settimana Reina e i senatori hanno dato appuntamento a tutti a Formello. La giornata dovrebbe essere quella di mercoledì. Visto che le norme anti-covid e il coprifuoco impediscono le cene si è deciso di fare un pranzo di squadra. La giusta occasione per cementare ancora di più il gruppo e pompare il morale al massimo in vista del derby. Magari anche far ritrovare il sorriso a qualcuno come Strakosha finito dietro Reina nelle gerarchie e ora anche stirato.

