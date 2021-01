La Lega Serie A sbarca su Twitch: nasce eSerieATIM

Come riportato da legaseriea.it, la Lega Serie A atterra su Twitch, una popolare piattaforma di livestreaming per promuovere la eSerie A TIM, la competizione esports ufficiale italiana organizzata da Lega Serie A, Infront e PG Esports. Il canale sarà uno dei luoghi di riferimento per tutti gli appassionati di calcio ed esport nel quale i fans potranno tifare per la propria squadra del cuore, anche nella sua veste più digitale.

I colori dei club verranno rappresentati da pro player tesserati, alcuni selezionati dalle squadre stesse, altri scelti attraverso il Draft della competizione, in programma per il 2 e il 3 febbraio 2021. I primi 32 classificati nei Qualifier di ogni categoria, tenutisi nei mesi di novembre e dicembre, potranno infatti essere selezionati dalle squadre della Serie A TIM partecipanti al campionato esports. E l’evento con cui debutterà il canale Twitch della eSerie A TIM, previsto per il 12 e il 13 gennaio 2021, sarà il Draft Showdown, un palco in cui i player che si sono distinti nelle fasi di qualificazione potranno mostrare le loro skill, impressionare i talent scout di ogni compagine.

Il Draft Showdown sarà solamente il primo di una serie di appuntamenti da non perdere, tra sfide di avvicinamento alla competizione e la Regular Season vera e propria, che culminerà con una Final Eight, da commentare e vivere, ovviamente sempre in diretta, su www.twitch.tv/e seriea.

