Lazio, Cucchi: “I biancocelesti si stanno ritrovando come squadra. Derby? Sarà un bel banco di prova”

Riccardo Cucchi, ex radiocronista, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio, commentando l’importante vittoria ottenuta in trasferta contro il Parma. Cucchi ha inoltre affrontato l’argomento derby, tema caldo che accompagnerà tutta la settimana entrambe le squadre, in vista del match di venerdì alle 20:45.

Queste le sue parole:

“La Lazio ha fatto due vittorie molto corroboranti e di buon auspicio in vista del derby. Danno la sensazione che la squadra si stia ritrovando al massimo dei valori dimostrati in passato. Quello di Luis Alberto è un gol bellissimo, ma soprattutto lo sviluppo dell’azione è stato di livello. La Lazio ha avuto tante occasioni, il Parma si è difeso bene e ha anche costruito qualcosa finché ha potuto. Manca ancora un po’ di brillantezza ma la squadra si sta riavvicinando alle prestazioni pre-lockdown. Ieri menzioni speciali per Lazzari, al secondo assist consecutivo e per Caicedo, già al sesto gol in campionato. Milinkovic? Il suo gioco va interpretato. Sa sempre scegliere la decisione più giusta da fare. E’ meno appariscente di Luis Alberto, ha un’intelligenza tattica incredibile. Ma insieme i due formano una coppia super. Lazio-Roma? Il derby è sempre il derby. Mia moglie è romanista, quindi venerdì ci metteremo davanti al televisore, ognuno con la propria sciarpa e succeda quel che succeda. Sarà una bella partita e peccato non ci sia il pubblico, con la coreografia delle curve. Sarà un bel banco di prova per i biancocelesti, i giallorossi sono forti”.

