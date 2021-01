Lazio, Piscedda: “A Parma serviva fare risultato, ma serve ancora qualcosa in più. Vincere il derby significherebbe riagganciarsi alla zona Champions”

L’ex biancoceleste Massimo Piscedda, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radiosei, commentando la prestazione della Lazio contro il Parma e la vittoria ottenuta, facendo anche riferimento al derby che la squadra di Inzaghi si appresta ad affrontare.

Queste le sue parole:

“La Lazio in questo momento deve ritrovarsi con i risultati, la squadra c’è. A Parma doveva fare risultato e l’ha fatto. Il derby è un esame importante, vincendolo si riaggancerebbe al treno Champions. Ieri contro il Parma la Lazio ha segnato appena ha accelerato, sebbene loro avessero tante assenze. Alcuni giocatori vanno troppo a corrente alternata. Luis Alberto e Milinkovic devono dare qualcosa in più per quanto riguarda la qualità. Nota positiva ieri per la difesa. Luiz Felipe–Acerbi–Radu è il miglior schieramento possibile”

