Derby, Rizzitelli: “Venerdì abbiamo amichevole contro una piccola squadra” – VIDEO

Conclusi gli impegni della 17^ giornata, per Lazio e Roma è ufficialmente iniziata la settimana del derby. Lo sfottò e la goliardia anticipano ed accendono i giorni direttamente precedenti alla stracittadina capitolina, talvolta causando qualche caduta di stile. L’inciampo, stavolta, è capitato all’ex giocatore giallorosso Rizzitelli che – a Roma Tv – ha dichiarato: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi”.

