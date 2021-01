Serie A, la classifica degli assist man: un biancoceleste sul podio

La Lega Serie A, ha stilato la momentanea classifica completa degli assist man del campionato italiano. A farne parte diversi giocatori delle squadre più rappresentative del torneo, tra cui un giocatore biancoceleste. Sergej Milinkoic Savic, è stato difatti inserito in terza posizione con 5 assist all’attivo, tutti vincenti e che hanno consentito ai propri compagni di andare in goal. L’ultimo proprio ieri, in occasione del match contro il Parma, in cui il serbo ha fornito il passaggio vincente per la seconda rete di Caicedo per la Lazio, con cui si è chiusa definitivamente la partita. Il centrocampista è l’unico giocatore biancoceleste a far parte di questa speciale classifica, che l’anno scorso era dominata invece da Luis Alberto, re indiscusso con ben 15 assist in 36 partite nella stagione 2019/2020.

Questa la classifica completa:

8 assist: Mkhitaryan

6 assist: Mertens; Brozovic; Calganoglu

5 assist: Milinkovic-Savic; Ilicic; Zapata

4 assist: Belotti; Chiesa; Morata; Pereyra; Soriano; Barella; Berardi; Candreva, Ghiglione, Kardrsop; Brozovic; Biraghi; D. Zapata; Gyasi; Soriano; Leao; Zaccagni.

