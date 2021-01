Serie A, la Lazio ha 28 punti come due anni fa

La Lazio è in cerca di continuità, l’arma che lo scorso anno ha fatto tanto sognare i sostenitori biancocelesti. La vittoria di Parma risulta essere la seconda consecutiva, qualcosa che mancava da due mesi (vittorie con Bologna e Torino): che sia un segnale? Sicuramente le prossime partite sono tutt’altro che semplici. Sul calendario sono infatti segnati 3 appuntamenti che potranno dire molto sul futuro di questa squadra in campionato: Roma, questo venerdì, Sassuolo ed Atalanta. Squadre che si trovano nella parte alta della classifica praticamente dall’inizio di questa stagione e che sono serie candidate per i posti in Europa.

Come due anni fa

Finora il percorso della Lazio conta, in campionato, 28 punti in 17 giornate. Un dato familiare alla Lazio targata Inzaghi. Due stagioni fa, il campionato 2018/2019, quello iniziato con diverse aspettative ma che ha preso una piega che sarebbe stata insanabile senza la vittoria in Coppa Italia, la Lazio aveva gli stessi punti di oggi dopo lo stesso numero di giornate. Quella era una squadra che ha vissuto, in quella stagione, diverse realtà che la hanno caratterizzata come una squadra alquanto imprevedibile. Basti solo pensare che fino alla 12a giornata non era mai riuscita a pareggiare (7 vittorie e 4 sconfitte), fino a che non ha pareggiato per 4 partite consecutive (Sassuolo, Milan, Chievo e Sampdoria). Insomma, una Lazio difficile da decifrare un po’ per tutti. Una squadra che, però, rispetto a quella di oggi presenta comunque delle differenze.

Le due stagioni a confronto

Per quel che si è visto finora, nonostante le stesse partite, è possibile rilevare comunque delle differenze da non sottovalutare. Innanzitutto il fatto che quest’anno la Lazio ha avuto, in parallelo al campionato, una competizione che la squadra di Inzaghi ha inseguito per anni: la Champions League. Sicuramento questo aspetto può aver fatto perdere dei punti per strada. Inoltre c’è da considerare la situazione generale legata al Covid che ha defezionato, in più casi, una rosa che ancora doveva integrare i nuovi acquisti.

Infine c’è da considerare una Lazio che ha comunque fatto grandi passi in avanti a livello di autostima e di mentalità. Tanto che due stagioni fa a questo punto la squadra aveva perso con tutte le big (Napoli, Juve, Inter ed Atalanta), mentre quest’anno sembra quasi esserci il problema contrario, ovvero la fatica nella vittoria con le squadre di bassa classifica, fornendo, in parallelo, grandi prestazioni contro squadre come Napoli, Inter e Milan (non dimenticando poi le partite contro il Borussia Dortmund in Champions).

Insomma, si tratta di una realtà diversa che, però deve ancora trovare una propria dimensione. E venerdì c’è una partita fondamentale…

