Serie A, si chiude la 17ª giornata: lo Spezia batte in casa la Sampdoria e si allontana dalla zona retrocessione

Termina 2-1 il posticipo del lunedì tra Spezia e Sampdoria, ultima gara valida per la 17ª di Serie A Tim. A siglare le reti per la squadra ligure, Terzi nel primo tempo e N’Zola che nella ripresa ha riportato in vantaggio lo Spezia. A poco è servito il goal di Candreva, per il momentaneo pareggio blucerchiato. La squadra allenata da Italiano raggiunge così la seconda vittoria consecutiva, dopo l’impresa allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, portandosi al quattordicesimo posto a quota 17 punti ed allontanandosi decisamente dalla zona retrocessione. La Samp di Ranieri invece, con la soffitta subita questa sera rimane in undicesima posizione con 11 punti.

