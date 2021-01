SOCIAL | L’iniziativa lanciata dalla Lazio: “Racconta la tua storia legata ad un derby!”, ecco come partecipare – FOTO

Inizia ufficialmente la settimana pre-derby, in attesa della gara di venerdì 15 gennaio in programma alle 20:45 contro la Roma. La Lazio, attraverso i propri canali social ufficiali, ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere tutti i tifosi nel ricordo di aneddoti o emozioni legati alla partita più attesa dell’anno. La storia più bella che verrà raccontata nei commenti sotto l’ultimo post, pubblicato pochi minuti fa, sarà inserita nel match program di venerdì.

Di seguito il post della Lazio in cui partecipare:

#LazioRoma 🔜

📚⤵️ Aneddoti. Emozioni. Racconta la tua storia legata ad un derby nei commenti, la più bella sarà inserita nel match program di venerdì! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ZmTGFcNV2s — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 11, 2021

