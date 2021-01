SOCIAL | UEFA, quando Inzaghi segnò 4 goal in Champions League -VIDEO

La UEFA pubblica un video su Twitter ricordando una particolare partita di Champions League: si tratta proprio del 14 marzo del 2000, la Lazio affronta il Marsiglia in una gara valida per la seconda fase a gironi della competizione. Simone Inzaghi porta la squadra biancoceleste alla vittoria, riuscendo a segnare 4 reti, record fino a quel momento appartenuto al solo Marco Van Basten.

🦅 When Lazio manager Simone Inzaghi scored FOUR for the Biancocelesti in 2000 ⚽️⚽️⚽️⚽️#UCL | #MondayMotivation | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/mGEvEpznl9

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 11, 2021