Battuta sui tifosi della Lazio, Agorà si scusa

Una battuta sui tifosi della Lazio e Agorà si scusa. Luisella Costamagna, conduttrice della trasmissione di Rai3, oggi ha chiuso il programma presentando le scuse per la battuta fatta ieri da Riccardo Barenghi. “Guardate gli assembramenti durante il compleanno della Lazio. Già che sono tifosi della Lazio…oltretutto hanno fatto una festa senza mascherina”, le parole dell’ex direttore de “Il Manifesto” e attuale giornalista de La Stampa. I supporters biancocelesti, indignati, hanno ricoperto di insulti Barenghi e venerdì ci sarà il derby tra Lazio e Roma. “Io non ho i social, la mia era una battuta, per il resto no comment”, ha detto all’Adnkronos il giornalista.

