CdS | Lazio, Acerbi è pronto. Attesa per Lulic, il recupero di Fares è quasi da escludere

La Lazio lavora a Formello in vista del derby di venerdì. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri la banda Inzaghi ha effettuato la consueta seduto di scarico post-gara ed oggi tornerà in campo nel pomeriggio per l’allenamento quotidiano. E’ rientrato l’allarme-Acerbi: tutto ok per il Leone che a Parma aveva avvertito fastidi agli adduttori. Valutazioni in corso invece per Lulic: difficile considerare pronto il capitano anche per giocare soltanto dieci minuti. Infine il recupero di Fares sembrerebbe da escludere: l’ex Spal non è ancora tornato in gruppo e non ha neanche cominciato ad allenarsi in modo differenziato.

