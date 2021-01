CdS | Lazio, per Caicedo derby con Ciro

E’ la settimana del derby e la banda Inzaghi è già proiettata al match di venerdì sera. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico laziale si è opposto alla cessione di Caicedo e lui si è ripreso la Lazio: nelle ultime 5 giornate solo il ko di San Siro, quando è rimasto in panchina. L’ecuadoriano segna un gol ogni 110 minuti, quasi la stessa media di Immobile. Il tecnico lo conferma titolare: il Panterone segnò alla Roma nel 2019 e finì 3-0. Negli ultimi tre anni in Serie A ha siglato 23 reti, mentre Correa 15.

