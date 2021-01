CdS | Lazio, sale il rendimento degli esterni: Lazzari corre sul binario giusto

Dopo la bella vittoria del Tardini, la Lazio si prepara alla prossima sfida: il derby in programma venerdì sera. La trasferta di Parma, nel frattempo, ha rilanciato le fasce biancocelesti: come riporta il Corriere dello Sport infatti, sale il rendimento degli esterni. Stando a questo, la Lazio è salita al terzo posto per cross utili, dietro Inter e Napoli. Bene quindi il lavoro di Marusic e Lazzari contro i ducali, con quest’ultimo che ha confezionato l’assist per il gol di Luis Alberto, che ha aperto la partita.

