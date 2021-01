CdS | Lazio, Strakosha avrebbe giocato al Tardini: ora è out per il derby

In casa Lazio si è fermato Strakosha: dopo aver giocato all’Olimpico contro la Fiorentina, è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Parma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non c’è nessun mistero dietro l’infortunio del portiere albanese: era già fuori e non si era allenato giovedì e venerdì. L’estremo difensore si era infortunato nella gara casalinga contro i viola ed il retroscena è un altro: avrebbe giocato al Tardini, visto che mister Inzaghi aveva deciso di rilanciarlo e dargli continuità di impiego, contando sempre sul pronto Reina. Strakosha quindi salterà anche il derby e spera di tornare in campo per la gara di Coppa Italia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: